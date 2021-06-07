Культура

Ольга Тимофеева: Содрогаемся от мысли, как провести все перенесенные мероприятия

Комитет по культуре Псковской области «содрогается» от мысли, как успеть провести все культурные мероприятия, которые были перенесены на лето и осень из-за коронавирусных ограничений. Об этом сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

«Мы все мероприятия перенесли на лето и осень и мысленно содрогаемся от того, как сможем все реализовать. Этот год проходит под эгидой 800-летия Александра Невского, огромное количество мероприятий вошло в региональный план», - отметила председатель комитета, напомнив, что 12 июня на горе Соколихе состоится концерт «На страже мира». В соответствии с требованиями Роспотребнадзора на мероприятии предусмотрена рассадка с учетом соблюдения социальной дистанции, термометрия, масочно-перчаточный режим. Пригласительные билеты на концерт с 10 июня можно будет взять в кассе филармонии.

Среди других знаковых культурных мероприятий лета Ольга Тимофеева перечислила «Курган дружбы» в Себежском районе (первые выходные июля), фестиваль реконструкции «На линии Сталина» (18 июля), 1000-летие Усвят (31 июля). На 7 и 8 августа в Изборске планируется фестиваль исторической реконструкции, посвященный 800-летию Александра Невского, который объединит около 350 реконструкторов. Также в августе пройдет фестиваль «Десантный взвод» с большой концертной программой, а 12 сентября — федеральный проект «Славься, Русь». Кроме того, в сентябре в Гдовском районе состоится перенесенная с апреля реконструкция Ледового побоища.

В Псковском кремле запланирована серия перенесенных показов лазерного шоу, посвященного 800-летию Александра Невского.