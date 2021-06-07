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Культура

Псковские музыканты представят авторские песни на всероссийском фестивале

09.06.2021 08:09|ПсковКомментариев: 0

Псковские музыканты, больше известные как кавер-группа Drum&Jazz, прошли отбор на крупнейший в России однодневный музыкальный фестиваль Ural Music Night. Команда выступит в Екатеринбурге 25 июня на одной из ста площадок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила солистка группы Елизавета Степанова.

«В области нас больше знают, как кавер-группу. Но недавно мы собрали авторский материал под проект lizamatryoshka, который пришелся по душе экспертам фестиваля. Нас отобрали, и это стало настоящей неожиданностью! Live-запись одной из песен, которую мы исполним на фестивале, можно найти у нас в соцсетях. Скоро выпустим все остальное.

Следующей еще более невероятно приятной неожиданностью стало то, что меньше чем за сутки неравнодушные псковичи собрали необходимую сумму для этой поездки! Большую часть нам закрыл спонсор, псковский предприниматель, который увидел в наш пост в соцсетях. Спасибо ему и всем, кто нас поддержал.

В 2018 году Псков и область помогли нам выиграть всероссийский конкурс уличных музыкантов Street Stars, а теперь мы едем в Екатеринбург, благодаря вашей поддержке. Это невероятно круто!», - рассказывает солистка группы Елизавета Степанова, она же lizamatryoshka.

Теги: #псков #фестиваль #музыка
Источник: Псковская Лента Новостей
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