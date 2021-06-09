Культура

Псковский губернатор рассказал о новом подходе к созданию инфраструктуры рядом с памятниками

Михаил Ведерников рассказал о новом подходе к созданию инфраструктуры у объектов культурного наследия Псковской области.

«У нас в регионе более 4 тысяч охраняемых памятников культурного наследия, из них 10 в 2019 году были включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы, безусловно, рады, что у нас есть такой уникальный историко-культурный фонд, однако значительная часть таких объектов находится в аварийном или предаварийном состоянии», - сообщил губернатор в интервью «Интерфаксу» и напомнил о поручении президента РФ, в рамках которого была создана автономная некоммерческая организация «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

В этом году на составление проектно-сметной документации по восстановлению объектов культурного наследия запланировано 500 млн рублей. «Конечно, объекты восстанавливать необходимо, но важно приводить в порядок и инфраструктуру. Любой отреставрированный объект без должного внимания и ухода через 5-7 лет может превратиться в то, чем был раньше. Безусловно, надо создавать соответствующую инфраструктуру рядом, тогда и бизнес появится, и будут ездить туристы», - заметил Михаил Ведерников.

«Мы разработали большую комплексную программу, попросили председателя правительства РФ дать поручение целому ряду министерств и ведомств, чтобы они посмотрели, какие средства могут быть направлены, соотнесли с этим свои региональные возможности, наложили на график приведения в порядок объектов. То есть если, скажем, некий храм к 2023 году будет восстановлен, и мы начинаем работу, то к этому времени стоит поменять коммуникации, сделать дорогу и благоустройство, обустроить туристическую инфраструктуру. Тогда к 2023 году появляется целый исторический и туристический комплекс», - заключил глава псковского региона.