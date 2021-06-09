Культура

Пушкинский заповедник присоединился к проекту «Ночь географии»

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» впервые принял участие в международном проекте «Ночь географии». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в рамках этого проекта молодые люди из Малайзии (по преимуществу, англоязычные) побывали на online-экскурсии «Край великих вдохновений. Пушкинский заповедник на Псковской земле».

Их спутником в этом виртуальном путешествии стал ученый секретарь «Михайловского» Эдуард Узенёв. Его рассказ о музее дополнила большая фотопрезентация. Трансляцию принимали в Российском центре науки и культуры в Куала-Лумпуре — представительстве Россотрудничества в Малайзии.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

В музее пояснили, что проект, который проводит в жизнь Русское географическое общество при поддержке Россотрудничества, в нынешнем году объединил 29 стран по всему миру. За три дня в нашей стране и за ее пределами — в Африке, Америке, Азии, Европе — прошло около трехсот мероприятий, от лекций и экологических уроков до ночных велопробегов.