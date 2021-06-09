Культура

Псковский архив опубликовал афишу лектория за 1956 год

Государственный архив Псковской области опубликовал афишу из фонда Великолукского областного лекционного бюро за 1956 год. Об этом сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Государственный архив Псковской области «ВКонтакте»

«Помните, в одном известном советском кинофильме на веселое мероприятие в честь встречи Нового года директор Дома культуры приглашает лектора? Современную молодежь этот момент в ленте может удивить. Но зрители постарше прекрасно помнят лектории. Они проводились повсеместно и регулярно», - говорится в сообщении.

С февраля по август для жителей Куньинского района предлагались лекции с обязательным просмотром документальных и художественных фильмов. Внимание псковичей обращают на темы, которые поднимали лекторы: от решений съезда КПСС и информации о новейших достижениях советской техники до воспитания детей в семье и рассказов об Индии или о том, как произошел человек. Вход на мероприятия был свободным. Начинались лекции в 21.00.