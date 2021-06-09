Культура

Начинается видеотрансляция пресс-конференции «Работа Пушкинского заповедника в условиях ограничений»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции «Работа Пушкинского заповедника в условиях ограничений»

Насколько пандемия продолжает оказывать влияние на музейную жизнь сегодня? «Коронавирусные» ограничения и запреты – это фактор затрудняющий работу или возможность привлечь дополнительное количество туристов за счет закрытых границ? В каком формате будет проходить областной фестиваль любительских театров и фольклорных программ «Затея сельской остроты»? Насколько сегодня туристам интересно в Пушкинских Горах? На эти и другие вопросы в пресс-центре 10 июня ответит директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич.