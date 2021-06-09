Культура

Около 14 тысяч человек стали гостями «Михайловского» в Дни Пушкинской поэзии

Около 14 тысяч человек посетили Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» в Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции «Работа Пушкинского заповедника в условиях ограничений» сообщил директор музея Георгий Василевич.

«Коронавирусные ограничения проявили себя в отношении планов на Пушкинский праздник поэзии, тем не менее за праздничные дни музей посетили 14 тысяч человек, а 890 из них смогли принять участие в мероприятиях, которые входили в афишу первого дня, 5 июня. В предлагаемых условиях мне кажется, что это достаточно неплохие показатели», - сказал он.

Георгий Василевич также отметил, что праздник в этом году проходил в нестандартном формате. По его словам, это был не столько Пушкинский праздник поэзии, сколько мероприятие, посвященное дню рождения Александра Пушкина и Дню русского языка.

При этом директор заповедника отметил рост интереса к Пушкинскому празднику поэзии: если в прошлом году около 90 тысяч посетителей интересовались событиями праздничных дней в социальных сетях, то в 2021-м их число возросло до 190 тысяч человек. «Это говорит о существенном росте интереса и к самому празднику поэзии, и к тем мероприятиям, которые связаны с днем рождения Александра Пушкина», - подчеркнул Георгий Василевич.

В этом году основной площадкой праздника стала Псковская областная филармония. «По понятным причинам праздник должен был быть в разрешенных рамках. Мероприятия и приглашенные коллективы должны были выступить. И поскольку Елизавета Барышникова (директор Псковской областной филармонии — ред.) была режиссером праздника, филармония стала площадкой для выступлений», - пояснил он.

Георгий Василевич также заявил, что, как только снимут «коронавирусные» ограничения, праздничные мероприятия снова будут проходить на поляне в Пушкинских Горах.