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Культура

«Смородиновый день» пройдет в Пушкинском заповеднике

10.06.2021 17:45|ПсковКомментариев: 0

Праздник «Смородиновый день», фестивали плодов и цветов проведут в Пушкинском заповеднике в этом сезоне. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции «Работа Пушкинского заповедника в условиях ограничений» сообщил директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич.

«Часть работы, которую делает музей, направлена на сохранение усадебных традиций и усадебной среды. Когда-то красота усадебных парков включала в себя и элемент довольно серьезной полезности, потому что в парках росли не только липы, дубы, вязы, но и плодовые деревья и кустарники», - рассказал Георгий Василевич.

По его словам, сегодня лучше всего это представлено в Тригорском и в Петровском. «В Петровском красносмородиновые кусты драгоценными рубинами своих ягод оттеняют дорожки, идущие по парку, а в Тригорском выращивается и крыжовник, и смородина», - сказал директор Пушкинского заповедника и отметил, что крыжовниковое варенье было одним из любимых у Александра Пушкина.

Дата запланированного в июле Смородинового дня зависит от того, когда поспеют ягоды. «Это возможность угостить людей тем, что растет в наших садах, это возможность поделиться рецептами приготовлений смородиновых блюд - от варений до приправ к мясным блюдам, обсудить то, что растет на приусадебных участках, показать, что это продолжение пушкинской традиции», - пояснил директор заповедника и добавил, что к концу лета запланированы еще и фестивали плодов и цветов.

А если год будет яблочный, в заповеднике проведут еще и Яблочный спас «с ароматом яблок, лежащих в усадебных домах», добавил Георгий Василевич.

Теги: #общественный пресс-центр ПЛН #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
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