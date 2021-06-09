Культура

В Пскове определили самых проницательных детективов

Результаты конкурса для самых проницательных детективов подвели в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Централизованной библиотечной системе города Пскова.

Библиотека и детский альманах «Улитка Коперника» в марте в рамках недели детской и юношеской книги объявили для школьников конкурс для самых проницательных детективов-псковичей. «К участию в конкурсе приглашались все, кто любит комиксы, умеет сочинять и рисовать, распутывать сложные головоломки, а главное — любит и знает свой город!» - напомнили организаторы.

Участникам конкурса нужно было отгадать, какие из псковских достопримечательностей загадала художник комикса Елена Поповская, а также придумать развязку детективной истории, в которой переодетый агент задумал похитить псковские артефакты.

8 июня в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева состоялось подведение итогов конкурса и награждение победителей и участников. Всего на конкурс поступило 32 работы: это были и рисунки отгаданных достопримечательностей, и продолжение комикса. Авторами лучших работ, которые придумали свое продолжение комикса, стали Максим Логинов, Дмитрий Гребнев и Александра Андреева. Их истории альманах «Улитка Коперника» напечатает на своих страницах.

Среди рисунков победителями стали Александра Корнышева, Ксения Зевакина, Андрей Хлабустов и Ольга Узорова. Ребята получили награды из рук главного редактора московского журнала «Улитка Коперника» Анастасии Левашовой и художника комиксов Елены Поповской — новые номера журнала «Улитка Коперника» и годовую подписку на журнал.

Библиотека «Родник» имени С. А. Золотцева приглашает всех желающих до 1 июля посетить выставку конкурсных работ, которые придумали и нарисовали псковские школьники, на улицу Труда, 20. Там также можно будет познакомиться с новыми журналами для творческих детей «Улитка Коперника» и «Кракатук». «Это не просто детские журналы, это настоящий гид по стране воображения, практические материалы для вдохновения, исследования и воплощения самых разных задумок», - добавили в библиотеке.