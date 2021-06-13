Культура

Псковский альбом 1820-х годов экспонируют в московском музее Пушкина

В Государственном музее А. С. Пушкина (Москва, Пречистенка, 12/2) экспонируют рукописный альбом пушкинских времен из Псковской губернии. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Государственном музее-заповеднике «Михайловское», поддерживающем самые тесные творческие связи с ГМП, раритет, представленный в рамках выставочного проекта «Ба! Знакомые всё лица!», без преувеличения является уникальным изобразительным свидетельством начала 1820-х годов.

На рисунках впервые представленного публике альбома изображены, по большей части шаржированно, представители местного губернского дворянства и военного начальства, горожане.

Портрет псковского аптекаря Гауера. Репродукция с сайта http://www.pushkinmuseum.ru

Без малого сорок портретов, в числе которых есть и ранее неизвестные изображения, позволяют узнать, кто окружал поэта в период его так называемой «северной» ссылки в родовое имение под Псковом. Так, например, здесь можно увидеть изображение знакомого Пушкина, участника Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов русской армии генерал-майора Ивана Александровича Набокова. В 1824-1826 годах он командовал пехотной дивизией, штаб которой был расквартирован в Пскове. Супруга генерала Екатерина Ивановна — сестра лицейского друга Пушкина, декабриста Ивана Пущина, который первым навестил михайловского «ссыльного невольника». Изредка бывая в «губернской столице», поэт всегда был желанным гостем в доме Набоковых.

Большой интерес представляет изображение генерал-майора Ивана Петровича Кульнева, видного участника многих знаковых сражений Отечественной войны 1812 года. После возвращения в Россию боевой генерал практически постоянно жил в Пскове, и доподлинно известно, что 14 февраля 1826 года он вместе с женой Олимпиадой Сергеевной был на обеде у генерал-майора Густава Беттихера, где присутствовал и Пушкин. Трогательная подробность: гости, в том числе дамы, играли в тот день в карточную игру «курочка».

В ГМП предполагают, что хозяином альбома и автором замечательных рисунков мог быть адъютант генерала Набокова поручик Фёдор Лодыгин, который тоже оказался среди знакомых Пушкина, потому как в феврале 1826 года трижды встречался с поэтом в Пскове. Молодой штабной офицер подходит на роль человека, чье положение позволяет без опаски иронизировать по поводу «отцов города» и ветеранов гарнизона.

Специалисты московского музея проделали огромную и кропотливую работу по атрибуции изображений в альбоме, а также датировке, как рисунков, так и самого альбома, рассказывает директор «Михайловского» Георгий Василевич. Вероятно, что осенью или в декабре этого года коллеги изыщут возможность показать «псковскую тетрадку» и в Пушкинском заповеднике.

В Москве выставка «Ба! Знакомые всё лица!» Загадки псковского альбома 1820-х годов» будет работать до 12 сентября.