Культура

Пскович стал финалистом шоу «Новая звезда» в Москве

Кирилл Ефимов из Псковской области стал финалистом шоу «Новая звезда» в Москве. Об этом сообщает газета «Новосокольнический край».

Фото: газета «Новосокольнический край» в соцсети «ВКонтакте»

Конкурс «Новая Звезда» - это первое шоу, в котором принимают участие все 85 регионов России. В финал прошли лишь 30 лучших участников, которые выступают в Москве с 13 по 14 июня.

Главный приз — предоставление финансовых средств на профессиональное продвижение (один миллион рублей). Также возможны специальные призы от спонсоров и членов жюри.