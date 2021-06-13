Культура

От царя Салтана до Ковида — завтра в «Михайловском» открывают фестиваль «Затея сельской остроты»

XVII открытый фестиваль любительских театров и фольклорных программ «Затея сельской остроты» завтра начнет работу в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» в музейном комплексе «Пушкинская деревня» в деревне Бугрово. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в музее.

Главным организатором фестиваля, который проходит в Святогорье при поддержке Пушкинского заповедника и администрации Псковской области, является Псковский областной центр народного творчества.

Конкурсные показы пройдут в течение четырех дней — с 16 по 19 июня включительно; ежедневно программу будут начинать в 14.00. В афише нынешней «Затеи…» 24 названия. Это фольклорные программы и реконструкции обрядов, а также различные по жанрам спектакли, в том числе моноспектакль и несколько кукольных представлений. Свои работы на фестиваль везут самодеятельные артисты, любительские театры и фольклорные коллективы из Бежаниц, Великих Лук, Дедовичей, Красногородска, Невеля, Новоржева, Опочки, Печор, Порхова, Пскова, Себежа, Куньинского и Псковского районов. Едут в пушкинское Бугрово и гости из Санкт-Петербурга — молодежное фольклорное объединение «С Бухты-Барахты».

В музее отметили, что участники фестиваля обращались к самому разному литературному материалу: от фольклорных сюжетов и сказок Пушкина до «Сказания о Ковиде» великолучанина Игоря Чучалова. «Сказание…», впрочем, повествует не о пресловутом коронавирусе, а о явившемся из далеких земель чудище — царе Ковиде, несущем беду русскому народу. На бой с ним выходи богатырь Иван по прозвищу «Великий Лук».

Среди писателей-классиков, произведения которых так или иначе попытались инсценировать любительские коллективы, — Гоголь, Достоевский, Чехов, Аверченко, Шергин. Полную программу XVII Открытого фестиваля любительских театров и фольклорных программ «Затея сельской остроты» можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Вход на фестивальные показы в Бугрово будет свободный.