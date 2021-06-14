Культура

Псковичей приглашают на вечер рок-поэзии

Центральная городская библиотека приглашает псковичей на поэтический вечер Александра Березова «Вес равновесия», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Многие стихи Александра Березова перекликаются с рок-композициями по темам, по подаче. Эпиграфы из Ника Кейва, рок-цитаты из Джона Леннона, Курта Кобейна, «Алисы», Led Zeppelin, Nazareth» подчеркивают нерушимую связь музы и музыки в текстах поэта.

«Александром Березовым разделяется и популярная после Бродского максима, что поэт – это "раб языка", то есть музы, он считает, что без поэтического говорения, без прикосновения поэтического пера к "арабескам кириллицы", наша речь рискует быть погребенной в обвалившихся пластах языка, рассказали в организаторы вчера, - отметили в библиотеке. - У Александра Березова мир совсем особенный, разлетающийся; существа и предметы приобретают странные свойства, прочитывать его стихи чрезвычайно увлекательно, потому что стихи построены на нарушении ожидания. Авторская манера чтения поэта тоже предвосхищает ожидания. Это надо видеть».

Александр Березов родился в деревне Гавры Пыталовского района Псковской области 30 июня 1964 года. В 1986 году окончил Псковский государственный педагогический институт, сейчас преподает иностранные языки в школах деревень Пыталовского района – Лисово и Носово. Стихи пишет со второй половины 80-х годов XX века, делает переводы текстов знаменитых в прошлом и настоящем рок-групп и из немецкой и английской классической поэзии. Лауреат поэтического конкурса имени Игоря Григорьева.

Творческая встреча состоится 17 июня в 17.00 в здании центральной городской библиотеки. Вход свободный.