Культура

Бесплатные экскурсии проведут в усадьбе Римского-Корсакова в день памяти композитора

День памяти композитора Николая Римского-Корсакова будут отмечать в мемориальном музее-усадьбе композитора 19 июня. Для посетителей заповедника проведут бесплатные экскурсии и концерт, состоится открытие выставок. Об этом сообщается в группе Псково-Изборского музея-заповедника в соцсети «ВКонтакте».

Мемориальный музей композитора находится в бывшем имении Николая Римского-Корсакова — это две соседние усадьбы Любенск и Вечаша в Плюсском районе.

Эксперты считают, что именно там Римский-Корсаков писал «Ночь перед Рождеством», «Садко», «Царскую невесту», «Сказку о царе Салтане» и «Сказание о невидимом граде Китеже», а также другие произведения.