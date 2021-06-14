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Культура

В псковскую библиотеку передали документы о пандемии коронавируса

16.06.2021 22:16|ПсковКомментариев: 0

Уникальные книги передал в дар Псковской областной универсальной научной библиотеке уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил сам омбудсмен.

Среди подаренных изданий – доклады о соблюдении свобод и прав человека и гражданина на территории Псковской области за три предыдущих года. Дмитрий Шахов подчеркнул, что данных, которые содержатся в этих документах, нет ни в одном региональном и федеральном справочнике. «Они могут быть полезны всем, кто изучает современную историю, краеведение и юриспруденцию», - пояснил он.

В частности, в докладе за 2020 год приведена статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией жителей Псковской области. По мнению омбудсмена, эта информация очень важна для тех, кто хочет знать объективную картину происходящего, не опираясь на «данные сомнительных интернет-ресурсов».

«Я хочу, чтобы люди понимали серьезность заболевания, которое выкашивает целые семьи, и принимали соответствующие меры предосторожности, - сказал он. – Надеюсь статистка, обнародованная в моем докладе, будет для ковид-диссидентов хорошим уроком».

Благодаря уполномоченному по правам человека в Псковской области фонд библиотеки также пополнился эксклюзивными изданиями по истории Забайкалья и других регионов России.

Альбом «Дорога жизни художника-солдата Симона Гельберга» затрагивает близкую каждому тему Великой Отечественной войны, в частности, героической обороны Ленинграда. В него вошли записные книжки и рисунки советского бойца, который поддерживал связь осажденного города с Большой землей.

Передавая книги генеральному директору Псковской областной универсальной научной библиотеки Вере Павловой, омбудсмен признался, что это только первая партия изданий, которые он планирует подарить. Сотрудничество будет продолжаться, в том числе, и в рамках реализации других значимых проектов.

«Несмотря на то, что мир меняется, нужно всегда обращаться к первоисточнику – книге. Только в ней можно найти правду, - отметил Дмитрий Шахов, подчеркивая значимость момента. – Поэтому все, что оказывается в библиотеке, будет жить вечно» .

Теги: #библиотека #псков #уполномоченный по правам человека
Источник: Псковская Лента Новостей
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