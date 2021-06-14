Культура

В Пскове снимают остросюжетный сериал «Первый отдел 2»

В Пскове снимается одна из серий остросюжетного детективного сериала «Первый отдел 2». Об этом сообщается на сайте кинокомпания «Триикс Медиа».

В Пскове снимаются эпизоды для двух серий. В основе сюжета – будни сотрудников следственных органов СК РФ, которым поручают расследовать самые запутанные и опасные преступления. В главных ролях: актеры Иван Колесников и Сергей Жарков. Режиссер картины – Денис Нейманд.

Кинокомпания выражает благодарность следственному управлению Следственного комитета России по Псковской области за помощь в организации и проведении съемок сериала.

«Благодарим лично руководителя следственного управления СК РФ по Псковской области генерал-майора юстиции Петра Николаевича Крупеню и заместителя руководителя следственного управления СК РФ по Псковской области полковника юстиции, Дмитрия Геннадьевича Егорова, а также старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Псковской области полковника юстиции Антона Александровича Доброхотова», - говорится в сообщении.

Сериал снимается по заказу телекомпании НТВ при поддержке Следственного комитета России.