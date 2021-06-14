Культура

«Узник» и «Пророк»: составлен рейтинг самых читаемых стихов в псковских колониях

Рейтинг стихотворений, которые чаще всего читают осужденные, составили в исправительных учреждениях УФСИН России по Псковской области в рамках всероссийской акции «Твои друзья — книги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

По итогам опроса самыми читаемыми стали стихотворения С. А. Есенина, А. С. Пушкина, В. В. Маяковского, Н. А. Некрасова. Среди произведений этих авторов самыми читаемыми стали: «Письмо матери», «Я помню, любимая, помню», «Белая береза под моим окном» С. А. Есенина; «Пророк», «Евгений Онегин», «Узник» А. С. Пушкина; «Стихи о советском паспорте», «Послушайте» В. В. Маяковского; «Песня Еремушке» Н. А. Некрасова.

Кроме того, востребованными в местах лишения свободы оказались и произведения поэтов серебряного века: А. А. Блока «Инок»; А. А. Ахматовой «Я научилась просто мудро жить»; М. И. Цветаевой «Мне нравится, что вы больны не мной»; «Зимняя ночь» Б. Л. Пастернака, а также поэтов 60-х годов: «Хотят ли русские войны» Е. А. Евтушенко; «Помните» Р. И. Рождественского; «Рождественский романс» И. А. Бродского.

В десятку самых читаемых стихотворений также попали творения авторов – бардов: «Большой каретный», «На братских могилах не ставят крестов» В. С. Высоцкого; «Милая моя» Ю. И. Визборга; «До свидания, мальчики» Б. Ш. Окуджавы.

Замыкает рейтинг популярных стихотворений, читаемых осужденными, стихотворение восточного философа Омара Хайяма «Кто понял жизнь, тот больше не спешит», а также произведение русской поэтессы О. Ф. Берггольц «Я говорю с тобой под свист снарядов».