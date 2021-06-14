Культура

Псковичей и гостей региона зовут на кинотропы «Михайловского»

Новую программу-прогулку разработали в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», сообщили Псковской Ленты Новостей в учреждении.

Она называется «Природа. Пушкин. И кино…» и впервые представляет территорию заповедника как большую съемочную площадку. В интерьерах музеев и в «живых декорациях» мемориальных усадеб, а также в их окрестностях было снято множество документальных, научно-популярных и художественных фильмов. Среди них такие разные ленты, как «Василиса Кожина» со Светланой Ходченковой и «Заповедник» («Пушкин. Виски. Рок-н-ролл») с Сергеем Безруковым, «Холоп» Клима Шипенко и «Учёности плоды» Игоря Угольникова и так далее.

На съемках фильма «Василиса Кожина». Фото Николая Алексеева (музей-заповедник «Михайловское»)

В ходе программы-экскурсии, рассчитанной на два с половиной гости музея пройдут от деревни Бугрово до музея-усадьбы «Михайловское». Участники прогулки узнают много нового для себя о природе здешних мест, которая манит кинематографистов, о съемках, проходивших в разных заповедных локациях, об артистах, которые сюда приезжали.

Программу, уточнили в музее, будут проводить всё лето и в сентябре по предварительным заявкам: как для индивидуальных посетителей, так и для организованных групп численностью от пяти человек. Детей до 12 лет на «кинотропы» возьмут только в сопровождении взрослых.