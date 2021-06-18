Культура

Роспотребнадзор отменил в Пскове градсовет с обсуждением реконструкции «Таблетки»

Градостроительный совет, намеченный в Пскове на 18 июня, не состоится. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города. Там отметили, что заседание перенесено на неопределенный срок по распоряжению регионального управления Роспотребнадзора. Причиной называется ухудшение эпидемиологической обстановки.

Начальник управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук в разговоре с корреспондентом ПЛН заявил, что в настоящее время отмена или перенос мероприятий не являются редкостью.

Одним из вопросов повестки на градсовете значилось обсуждение реконструкции «Таблетки» в Летнем саду. Предполагается превратить ее в здание для театра кукол с привлечением финансирования по нацпроекту «Культура».

В конце октября прошлого года на научно-методическом совете при комитете по охране объектов культурного наследия проектировщик представил три предложения по внешнему облику и прилегающей территории с условными названиями «Заячий домик», «Замок», «Книга». Ни одно из них не было поддержано профессиональным сообществом в Пскове.

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Проект был направлен на доработку с учетом предложений местного архитектора Андрея Лебедева. Представленные им эскизы предполагают сохранение элементов существующего здания и включение во внешний облик черт нынешнего здания театра, расположенного на улице Конной. Также было решено провести обсуждение на градсовете.

Визуализация текущего проекта

В мае в Псков были присланы материалы по фасадным решениям доработанного проекта. Подрядчиком проектирования выступает компания «РегионПроект» из Иваново.