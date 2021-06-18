Культура

Накануне Дня памяти и скорби псковичей приглашает на лекцию «Псков. Оккупация»

Накануне Дня памяти и скорби 21 июня посетители Центральной городской библиотеки Пскова на улице Конной смогут послушать лекцию «Псков. Оккупация» сотрудника Псково-Изборского музея-заповедника Олега Федорова. Речь пойдет о фашистской русскоязычной газете «За Родину», которая выходила в Пскове с 1941 по 1944 годы, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Олег Федоров расскажет, на чьи деньги она издавалась и кем, кто в этой газете работал, как сложилась судьба этих людей после разгрома немецко-фашистских захватчиков и что было в письмах, которые главному редактору писали псковские читатели.

Из этой лекции посетители Центральной библиотеки Пскова также узнают, какие темы затрагивали фашистские коллаборационисты и о чем говорят объявления, которые публиковались в фашистских газетах для оккупированного советского населения. Например, такое: «Продаются стельки из хорошо выделанной кожи».

Начало лекции в 18.00.