Культура

Выставка «Любите живопись, поэты» откроется в Пскове 22 июня

Выставка регионального отделения Творческого союза художников России «Любите живопись, поэты» откроется в Псковской областной универсальной научной библиотеке 22 июня в 17.00. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе библиотеки, выставка посвящена 100-летию со дня рождения народного художника РФ, участника Великой Отечественной войны, почетного гражданина Пскова Александра Силина.

Будут представлены три работы мастера - «Весенняя путина», «Поздняя осень» и «Салют Победы». Все они созданы в середине 90-х годов прошлого века.

Также в выставке примут участие коллеги ученики и коллеги Александра Силина – члены Творческого союза художников России: Любовь Желтышева, Виктор Тимофеев, Сергей Каримов, Анатолий Жбанов, Ирина Сафронова, Сергей Сафронов, Александр Вихров, Игорь Леонтьев, Юрий Жулин и руководитель регионального отделения ТСЖР Николай Москалев.

Добавим, в 1980-е годы по инициативе Александра Силина было создано Псковское региональное отделение Союза художников СССР. Он же стал его первым председателем. Благодаря ему были открыты творческие мастерские, народная галерея, созданы художественно-производственные мастерские художественного фонда РСФСР. В 2009 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин Пскова».

Выставка будет работать месяц. Вход свободный.