24 июня в 18.30 впервые в Печорах на органном концерте прозвучит дуэт органа и гитары. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, исполняют лауреаты международных конкурсов Елизавета и Дмитрий Бородаевы (Москва).
В программе «Лето в садах Испании, Аргентины, Франции»:
Хоакин Родриго (1901-1999) – Adagio из Концерта для гитары «Аранхуэс»
Астор Пьяццолла (1921-1992) – «Invierno Porteño» из цикла Времена года
Марсель Дюпре (1886-1971) – Прелюдия и фуга Си мажор, op. 7
Исаак Альбенис (1860-1909) – «Астурия» для гитары соло
Луи Вьерн (1870-1937) – Cantilène и Final из Симфонии для органа № 3 фа-диез минор
Астор Пьяццолла – Oblivion
Микаэл Таривердиев (1931-1996) – Basso ostinato из Органного концерта no. 2
Дмитрий Бородаев (1985) – «Арабески» для гитары и органа
Рекомендуемая сумма пожертвования от 300 руб. Зрителей просят соблюдать меры безопасности и предосторожности - не забывать надевать защитные медицинские маски и соблюдать дистанцию.
Адрес: г.Печоры, ул.Гагарина 12а, Лютеранская церковь Св.Петра