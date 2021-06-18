Культура

Впервые в Печорах на органном концерте прозвучит дуэт органа и гитары

24 июня в 18.30 впервые в Печорах на органном концерте прозвучит дуэт органа и гитары. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, исполняют лауреаты международных конкурсов Елизавета и Дмитрий Бородаевы (Москва).

В программе «Лето в садах Испании, Аргентины, Франции»:

Хоакин Родриго (1901-1999) – Adagio из Концерта для гитары «Аранхуэс»

Астор Пьяццолла (1921-1992) – «Invierno Porteño» из цикла Времена года

Марсель Дюпре (1886-1971) – Прелюдия и фуга Си мажор, op. 7

Исаак Альбенис (1860-1909) – «Астурия» для гитары соло

Луи Вьерн (1870-1937) – Cantilène и Final из Симфонии для органа № 3 фа-диез минор

Астор Пьяццолла – Oblivion

Микаэл Таривердиев (1931-1996) – Basso ostinato из Органного концерта no. 2

Дмитрий Бородаев (1985) – «Арабески» для гитары и органа

Рекомендуемая сумма пожертвования от 300 руб. Зрителей просят соблюдать меры безопасности и предосторожности - не забывать надевать защитные медицинские маски и соблюдать дистанцию.

Адрес: г.Печоры, ул.Гагарина 12а, Лютеранская церковь Св.Петра