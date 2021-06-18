Культура

Снятый при участии себежских поисковиков фильм получил статуэтку ТЭФИ

Документальный фильм «Ржев. Прививка от войны», снятый при участии себежских поисковиков, получил статуэтку российской телевизионной премии ТЭФИ. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил командир себежского поискового отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков. Ранее кинокартина Алексея Никулина и Виктора Чуняева вышла в финал конкурса «ТЭФИ - Летопись Победы», всего было отобрано 30 работ.

Фото здесь и далее: страница Владимира Бумакова в соцсети «ВКонтакте»

«По решению автора фильма и нашего коллектива, статуэтка ТЭФИ через некоторое время прибудет в Себеж, чтобы побывать на родине великого Артиста Зиновия Гердта, давшего нашему городу самое емкое и правильное определение - небесное место на земле.

Призовая статуэтка ТЭФИ заслуженно приедет в наш город еще и потому, что в фильме "Ржев. Прививка от войны" снимались наши Себежские поисковики», - отметил Владимир Бумаков.

По его словам, следующий фильм об истории тоже сможет претендовать на приз ТЭФИ. «Такие планы у нас есть и мы уже думаем над этой историей и сценарием», - поделился поисковик.