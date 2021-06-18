Культура

«Михайловское» приглашает пушкиногорцев стать соавторами новой выставки

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» идет подготовка к выставке «Завтра была война», рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении.

По замыслу авторов экспозиции, это будет рассказ о предвоенной истории Пушкиногорья — «…о мирной жизни, о работе предприятий в 30-е годы XX века, о судьбах людей, проживавших в Пушкинских Горах накануне Великой Отечественной...».



Пушкинские Горы. Пятницкая церковь (1930). Из фотонегафонда музея-заповедника «Михайловское».

Большая часть экспонатов для новой выставки будет взята из фондовых коллекций, однако жителей поселка и района также приглашают поучаствовать в ее формировании на равных.

«Для создания атмосферы довоенного периода музею дополнительно потребуются бытовые и личные вещи, документы, фотографии, знамена, вымпелы, плакаты, предметы интерьера, посуды, одежды и прочие предметы, связанные с судьбой Пушкиногорья, предприятий и людей, проживавших здесь в предвоенное десятилетие», — сообщают сотрудники заповедника на официальных страницах «Михайловского» в социальных сетях. И добавляют, что по окончании выставки все предметы и вещи вернутся их владельцам.

Напомним, что привлекать местных жителей (как школьников, так и взрослое население) к созданию той или этой экспозиции — частая практика для Государственного Пушкинского заповедника.

Планируется, что выставка «Завтра была война» откроется для посетителей в Научно-культурном центре музея (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) 30 июня и будет работать до 14 октября.