Псковичей приглашают на вечер метафизической поэзии 27 июня

Центральная городская библиотека приглашает всех желающих на творческий вечер члена Союза писателей России Артема Тасалова «И шепчутся таинственные травы…» 27 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе библиотеки.
На вечере будут представят поэтические сборники Артема Тасалова «Живая земля», «Улица сна» и «Жасмин изумляет».
«"Псковский москвич" Артем Тасалов - один из легендарных поэтов псковского андеграунда 1970-х —начала 1980-х годов. Он – отчаянный мученик века и стоик, прикованный к факту человеческой смертности. Но ощущение драгоценности жизни, какая бы историческая погода ни стояла на дворе, не покидает его и дает силы для той доли приемлющего терпения, которая необходима акту творчества. Его поэзия исполнена высокого и прямого назначения. Его тексты, отжатые до конца, демонстрируют чеканность фразы, мужество, жесткость, гармонию. Нам предлагается торжественная интонация на основе совершенно простой, обыденной разговорной речи, исподволь уводящей нас из привычного мира в другие измерения», - рассказали в библиотеке.
В День российской молодежи Артем Тасалов прочитает новые метафизические тексты и поделится воспоминаниями о «постмодернистской» молодости.
Начало в 16.00. Адрес: Псков, улица Конная, 6.