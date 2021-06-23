Культура

Выставка «Средневековый Псков» открылась в Доме ремесел

Выставка «Средневековый Псков» открылась в Доме ремесел. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном центре народного творчества.

Фото здесь и далее: областной центр народного творчества

«Средневековый Псков — увлекательнейшая и привлекательная тема для многих, - отметили в центре. - Художники не исключение. Вячеслав Румянцев (художник-график и резчик) повествует о родном городе времен глубокого средневековья при помощи горельефной резьбы. Его монументальные панно (отдельные достигают 3 м по горизонтали), вырезанные из липы и обрамленные сосной, нередко экспонируются на выставках».

Вячеслав Румянцев создает серии масштабных деревянных горельефных композиций, где главная тема – средневековый Псков. Он создал около 70 крупных картин-панно. «Панно режется из липы, дерева, которое поддается глубокой сложной резьбе, каждая работа одета в свою раму из сосны. На каждую работу автор тратит 2-3 месяца кропотливой работы, в которой много тонкостей и авторских находок», - отметили в центре народного творчества.

Выставка работает по адресу: Псков, улица Некрасова, 8.