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Культура

Участник классического состава группы «Аквариум» Всеволод Гаккель выступит в Пскове

27.06.2021 10:00|ПсковКомментариев: 0

Участник классического состава группы «Аквариум» виолончелист Всеволод Гаккель выступит в креативным пространстве «Лофт» в Пскове 2 июля в 19.00 в рамках своего проекта Seva and the Molkenteens. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

Свою музыку главное действующее лицо проекта Всеволод Гаккель называет «мелодическим склеро-панком». В состав группы входят Всеволод Гаккель (голос, гитара) и Антон Спартаков (гитара).

Всеволод Гаккель не только сыграет концерт, но и на следующий день (3 июля в 14.00) проведет творческую встречу «Искусство ухода за теннисным кортом».

Помимо времен его участия в небезызвестной группе, Всеволод Гаккель расскажет и о так называемой музыке «смутного времени». «Химера», «Нож Для Фрау Мюллер», «Последние Танки в Париже», «Markscheider Kunst», «Tequilajazzz», «Наив», «Пилот», «Король и Шут», «The Meantraitors» — все эти и многие другие коллективы начинали свою деятельность в стенах «TaMtAm», основателем которого был Всеволод Гаккель.

Приобрести билеты можно у администраторов в «Лофте» или по ссылке: https://orbilet.ru/event/6828. Количество мест ограничено.

Теги: #концерт #псков #лофт
Источник: Псковская Лента Новостей
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