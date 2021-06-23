Культура

Концерт «Лавандовая ночь» откроет «Летние сезоны» Псковской областной филармонии

«Летние сезоны» Псковской областной филармонии продолжают традицию проведения концертов под открытым небом в историческом центре Пскова, у стен Покровской башни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театрально-концертной дирекции.

«Уже 1 августа ценителей классической музыки ждут сразу два концерта Губернаторского симфонического оркестра «Лавандовая ночь». Теплым вечером, переходящим в сумерки бархатной ночи, на уютной террасе отеля «Покровский» вновь зазвучит музыка барокко. Ее мелодии перенесут слушателей в эпоху XVII – первой половины XVIII веков, позволят вернуться к музыке для души, содержащей в себе красоту, изысканность, гармоничность», - рассказали в пресс-службе.

Как отмечают в театрально-концертной дирекции, арии из барочных опер прозвучат в исполнении неоднократной участницы open-air концертов в Пскове Марии Баянкиной, чьи великолепное сопрано и артистизм являются украшением любого концерта. Среди инструментов псковского Губернаторского оркестра впервые зазвучит новый клавесин.

«Символ музыкальной эпохи барокко, он придаст исполняемой музыке уникальность и подлинность, даст возможность поддерживать интерес к музыке барокко, расширив репертуар оркестра исполнением сочинений для клавесина с оркестром величайших композиторов, продолжающих сквозь века покорять сердца исполнителей и слушателей. Как всегда, псковичей и гостей города ждет неповторимая атмосфера, новые эмоции и запоминающиеся впечатления, которые всегда несут с собой концерты "Летних сезонов" Псковской филармонии», - добавили в пресс-службе ТКД.

Художественный руководитель и автор идеи «Летних сезонов» – Николай Хондзинский. Солистка – Лауреата Международных конкурсов, солистка Мариинского театра Мария Баянкина.

Начало концертов в 18.00 и 21.00

Концерты пройдут с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Купить билеты можно на сайте филармонии.