Культура

Закладку первого камня в фундамент строящейся церкви освятили в Новосокольническом районе

Освящение закладки первого камня в фундамент будущей кладбищенской церкви в честь Покрова Божией Матери в деревне Отрадное состоялось в Новосокольническом районе. Об этом сообщает районная газета «Новосокольнический край».

Фото здесь и далее: газета «Новосокольнический край»

Чин освящения совершил епископ Великолукский и Невельский Сергий 22 июня в день всех святых. Вместе с владыкой Сергием сослужили настоятель храма святителя Николая Чудотворца в городе Новосокольники прот. Иоанн Ильницкий, клирик того же храма иерей Владимир Флавьянов, клирик кафедрального собора Вознесения Господня иеромонах Артемий (Слесарев), а также ктитор храма Николай Зуев.

Храм построят из дерева. Он будет двухкупольный с колокольней, его воздвигнут на месте разрушенного.