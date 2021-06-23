Культура

«Русского де Кирико» представляют в «Михайловском»

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» открыли для посетителей выставку «Валерий Кононенко. Русский де Кирико».



Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, графику (21 работа) и скульптуру (17 единиц) Валерия Кононенко — одного из самых ярких представителей отечественного «неформального» искусства 1960—1980-х — в Святогорье показывают впервые. Произведения для этого показа прибыли в Псковскую область из Государственного музея-заповедника «Абрамцево» — единственного музея, располагающего работами мастера.

Выпускника знаменитой «Строгановки» (Кононенко учился здесь на факультете монументально-декоративной живописи) часто сравнивают с итальянским художником Джорджо де Кирико — с первооткрывателем метафизического направления в изобразительном искусстве, оказавшем огромное влияние на многих и многих мастеров ХХ и, далее, XXI столетия. «Творчество Валерия Кононенко наполнено ощущением потрясенного мироздания. Целостный образ материального мира в его произведениях как бы расщепляется в последовательность символических образов, часто погруженных в пласты времен — прошлого, настоящего, будущего. За его полотнами чувствуется и боль, и трагедия, в перспективе которых — истина и свет», — комментирует экспозицию старший научный сотрудник музея-заповедника «Абрамцево» Александра Грушко.

Выставка «Валерий Кононенко. Русский де Кирико» развёрнута в «Льняном амбаре» — выставочном зале в мемориальной усадьбе «Михайловское». Планируется, что она будет открыта для посетителей до конца лета. Вход в экспозицию свободный.