Культура

Фестиваль живой музыки «Добрый рок» вновь отменили из-за COVID19

Международный фестиваль живой музыки «Добрый рок» не состоится в Пскове и Себеже в этом году по причине складывающейся эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Такое решение приняло Управление Роспотребнадзора по Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, оргкомитет фестиваля совместно со спонсорами и партнерами принял решение о переносе фестиваля на 2022 год. Вместе с тем, планируется, что в октябре-ноябре 2021 года при условии улучшения эпидситуации в одном из псковских клубов пройдет концерт поддержки «Доброго рока». Формат мероприятия сейчас оговаривается.

Планировалось, что международный фестиваль живой музыки «Добрый рок» пройдет 16-18 июля в псковском спортивно-туристическом комплексе «Раздолье». По оценкам организаторов, в мероприятиях могли принять участие не менее 2500 посетителей, на участие в гала-концерте были заявлены 45 музыкальных коллективов. Кроме того, с 5 по 8 августа был запланирован фестиваль «Добрый рок» в национальном парке «Себежский».

Фестиваль «Добрый рок» представляет собой сезон отборочных концертов с участием молодых коллективов, проходящих с сентября по май в клубах Пскова, Великих Лук, и венчает его большой 3-х дневный Опен эйр. Фестиваль позиционируется как семейный праздник с кемпингом для событийных туристов, фуд-кортами, интерактивными и культурными зонами, организованными НКО и коммерческими организациями.