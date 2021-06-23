Культура

Видеожурнал ко дню рождения старшего сына Пушкина подготовили в «Михайловском»

Сегодня, в день рождения А.А. Пушкина (6 / 18 июля 1833 — 19 июля / 1 августа 1914) — старшего сына А.С. Пушкина, Государственный музей-заповедник «Михайловское» предлагает подписчикам и посетителям своих официальных страниц в социальных сетях новый выпуск видеожурнала «У нас в Михайловском и в его окрестностях», посвященный памяти этого замечательного человека.

А.А. Пушкин. Фото из фондов музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

В музее напомнили, что Александр Александрович Пушкин («Сашка рыжий», как его, еще совсем маленького, называл в письмах отец) был любимцем Александра Сергеевича. В августе 1851 года он — выпускник Пажеского корпуса, где, как свидетельствует запись в послужном списке «в уважение примерной нравственности признан отличнейшим воспитанником и в этом качестве внесен под № 5 в особую книгу». Участвовал в Крымской войне, затем — в качестве командующего Нарвским гусарским полком — в сражениях за освобождение Балкан (Русско-турецкая война 1877—1878 годов), за что был награжден золотой Георгиевской саблей с надписью «За храбрость» и орденом Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом. По преданию, сохранившемуся во многих печатных русских и болгарских источниках, Пушкин, когда его полк подошел к берегу Дуная, поднялся на стременах и, протянув руку в сторону реки, произнес: «Кавалеристы! Посмотрите, это Болгария, священная славянская земля, где сейчас гибнут наши братья и сестры…» Имя старшего сына поэта и сегодня знают и помнят в Болгарии.

После выхода в отставку — в звании генерал-лейтенанта и будучи кавалером многих государственных наград — А.А. Пушкин вел большую общественную работу, активно занимался развитием образования, в том числе женского.

Неоценим вклад старшего сына Пушкина и в историю отечественного литературоведения. В частности, бóльшую часть архива отца, который по семейному разделу имущества принадлежал именно ему, Александр Александрович в 1880 году передал в государственное хранилище — в Московский Публичный и Румянцевский музей, которым тогда руководил В.А. Дашков.

В 1899 году, когда по всей России широко отмечалось столетие со дня рождения А.С. Пушкина, Александр Александрович вместе с младшим братом Григорием были среди почетных гостей торжеств в Михайловском. Они возложили к могиле отца серебряный венок с надписью «От семьи».

Фото из фондов музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

Напомним, что пятиминутный ролик об А.А. Пушкине — уже 31 выпуск видеожурнала «У нас в Михайловском и в его окрестностях». Этот проект стартовал в январе 2020 года и с тех пор, судя по количеству просмотров в официальных сообществах музея ВКонтакте и в Facebook остается достаточно успешным и востребованным.