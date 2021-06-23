Культура

Храмы наследия ЮНЕСКО псковичи могут увидеть на фотовыставке

Открытие фотовыставки «Храмы Псковской архитектурной школы — связь времен» состоялось на базе туристского информационного центра Псковской области 6 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Выставка приурочена к двухлетию включения 10 псковских соборов и церквей в список Всемирного наследия ЮНЕСКО под общим названием «Храмы Псковской архитектурной школы».

Экспозицию выставки составляют 10 лучших фоторабот из 60 направленных на фотоконкурс «Храмы Псковской архитектурной школы — связь времен».

Фотоконкурс организован комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области совместно со службой управления объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО по охране памятников.

В открытии выставки приняли участие и.о. председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Антон Заруцкий, директор туристского информационного центра Псковской области Лариса Семашко и руководитель отдела службы управления объектом всемирного наследия ЮНЕСКО Мария Лисенкова.

Фотоработы будут экспонироваться до конца июля на площадке туристского информационного центра Псковской области.