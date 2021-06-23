Культура

Новоржевские поисковики обнаружили старинную свинцовую пломбу для опечатки товара

Свинцовую пломбу, которыми опечатывали перевозимый товар уже в XIX веке, обнаружил в земле в ходе поисковых работ один из участников новоржевского поискового отряда «Пламя». Об этом сообщает газета «Земля новоржевская».

Фото здесь и далее: газета «Земля новоржевская»

Поисковики предположили, что она принадлежала какому-то купцу или торговцу. «На пломбе ясно читается фамилия владельца опечатанного товара – Николаев. А вот на обратной стороне однозначно расшифровать надпись пока не удается. Читаются большие буквы МТ (или MJ) и некоторые другие буквы, видимо, фамилии владельца производства товара, который был опечатан», - рассказали в поисковом отряде.

Находку обнаружили по дороге на Бежаницы у поворота на деревню Макарово. В отряде добавили, что примерно в этом районе, согласно старой военно-топографической карте, в XIX веке находился постоялый двор Федосова.