Культура

Бесплатно посмотреть короткометражки смогут жители Псковской области летом

Серия бесплатных показов короткометражных фильмов пройдет этим летом на территории Псковской области. Об этом в своих соцсетях сообщила театрально-концертная дирекция региона.

«В этом году Фестиваль уличного кино представляет онлайн-кинотеатр KION, благодаря которому была сформирована основная конкурсная кинопрограмма из девяти лучших короткометражек сезона, а также дополнительная кинопрограмма из четырех сборников для показа в другие дни фестиваля», - отметили в ТКД.

В конкурсной программе этого года снялись Чулпан Хаматова, Владимир Вдовиченков, Игорь Верник и Варвара Шмыкова. Победителя программы выберут сами зрители.





Жители себежского района смогут посетить фестиваль 12 июля в поселках Сосновый бор (Сосновоборский Дом культуры, улица Солнечная, дом 14) и Идрица (Идрицкий Дом культуры, улица Ленина, дом 28).

Кроме того, 17 июля и 20 августа кинопоказы пройдут в самом Себеже, в Музейном дворике на улице Пролетарской, дом 21.

Остановится фестиваль кино и в Великих Луках. Местные жители смогут устроить себе киновечер 14 августа, в ГДК имени Ленина на улице Малышева, дом 13.

Самой популярной точкой кинофестиваля в Псковской области станут Дедовичи. здесь, в Дедовичском районном центре досуга на улице Энергетиков, дом 6 кино будут показывать как в июле - 10, 17, 24 и 31, так и в августе - 7, 11, 14, 21 и 28 и даже в сентябре - 4, 18 и 25.

Все показы пройдут при поддержке комитета по культуре Псковской области и театрально-концертной дирекции.



Регистрацию, полный список городов-участников, актуальную программу, адреса и даты проведения фестиваля можно получить на сайте проекта.