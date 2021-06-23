Культура

В Пскове спецназовцы посетили выставку, посвященную истории Северной войны

Выставка, посвященная 300-летию победы России в Северной войне «Петр Великий и история Северной войны 1700 – 1721 гг.», прошла в Пскове на территории Псково-Изборского музея-заповедника. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

Основу экспозиции составили издания, вышедшие в XIX – начале XX веков, из фонда Военной исторической библиотеки Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, которые отражают результаты битв и сражений русской армии в Северной войне. Посетители выставки могли увидеть научные работы и исследования биографов первого русского императора, оценить влияние личности Петра I на будущие поколения и его роль в формировании самосознания населения России.

Выездная выставка продлилась два дня, за это время ее посетили более 200 человек - военнослужащие Псковского соединения специального назначения, представители научной и культурной общественности области, жители города.