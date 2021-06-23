Культура

Форум «Объекты Всемирного наследия: достижения и опыт регионов» пройдет в Псковской области

Первый межрегиональный форум «Объекты Всемирного наследия: достижения и опыт регионов» будет проходить в Псковской области с 8 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Участники форума поделятся опытом своей работы, рассмотрят широкий круг вопросов, посвященных перспективам музейного содержания, сохранения и популяризации памятников, входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, включению их в туристские маршруты.

В мероприятии примут участие представители Минкультуры России, МИД России, Российский национальный комитет ИКОМОС, Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева, Союз Реставраторов России, Псковская епархия, эксперты из восьми регионов России, специалисты в области управления объектами всемирного наследия, их сохранения и популяризации.

В связи со сложной эпидемической ситуацией форум пройдет в формате видеоконференции. Прямую трансляцию форума можно посмотреть по ссылке.

Организаторы форума – комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области и Служба управления объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО ГАУК ПО НПЦ по охране памятников.