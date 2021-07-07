Культура

«Задержи мгновенье»: в псковской библиотеке работают несколько выставок

Работы студентов второго курса специальности «Фото и видеотворчество» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, объединенные одним названием «Задержи мгновенье», представлены на выставке в областной универсальной научной библиотеке.

Как Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы выставки, «в объективе будущих фотографов - то, к чему невозможно относиться объективно – неповторимая и неуловимая красота окружающего мира: взмах лебединых крыльев, падающая капля, огненный всполох – одни из тех моментов, которые длятся лишь секунду, но остаются в памяти надолго».

Кроме того, продолжают работать выставки члена Союза художников России, преподавателя колледжа Константина Зинина «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья» и «Любите живопись, поэты», приуроченная к столетию народного художника России, Почетного гражданина города Пскова Александра Силина. Она знакомит с картинами мастера, его коллег и учеников.

Посетители могут увидеть работы молодых псковских фотографов и московского art-real фотографа Олега Голишникова на выставке «Изборск: культура эпохи».

До 9 августа открыта выставка-диалог «Рисуй и рифмуй» посвященную Албертсу Кроненбергсу – латышскому писателю, художнику, иллюстратору, графику, который в 1921 году жил и работал в Пскове. Представлены книги его авторства и оформления на латышском и русском языках, журналы с иллюстрациями художника, коллекционная монета достоинством пять евро, выпущенная в 2015 году Банком Латвии по мотивам сказки «Пять котов» и много других интересных экспонатов.

Вход на выставки свободный.