Культура

В «Смородиновый день» Тригорское приглашает на «гастрономический променад»

В субботу, 10 июля, псковичи и гости региона могут побывать на музейном празднике «Смородиновый день» в Государственном Пушкинском заповеднике.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, такое развлечение устраивают здесь уже в пятый раз. В нынешнем году гостей примет мемориальная усадьба «Тригорское», в саду которой много смородины, по преимуществу - черной (бывало, что праздник проводили и в Петровском, где замечательно растет красная ягода).

Программа нынешнего «Смородинового дня» - «гастрономический променад». Специальная экскурсия, разработанная в музее, получила название по строкам из «Онегина»: «…Люблю я час / Определять обедом, чаем / И ужином…» В заключение необычной прогулки её участники получат на память книжечку с рецептами отдельных блюд, популярных в деревенских дворянских усадьбах в пушкинское время.

Сбор ягод на иллюстрации Юрия Игнатьева к «Евгению Онегину». Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Начнется «променад» в 18.00. По времени он рассчитан примерно на полтора часа. В музее отмечают, что праздник пройдет с неукоснительным соблюдением всех предписаний, действующих в регионе в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией.