Культура

Выставка работ мастеров с ограниченными возможностями здоровья откроется в Пскове

Выставка работ декоративно-прикладного искусства мастеров с ограниченными возможностями здоровья из Себежского района под названием «Тепло души и рук творенье» будет работать в Псковской областной универсальной научной библиотеке с 14 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Это мастера современного декоративно-прикладного творчества — Валерий Сапега (художественная резьба по дереву) и Ирина Кускова (макраме, вязание, бисероплетение).

«Слово "инвалид" ассоциируется с человеком немощным, сетующим на судьбу и требующим заботы, ухода и внимания. Хотите поменять мнение и убедиться в безграничных возможностях каждого человека? Посетите выставку работ декоративно-прикладного искусства мастеров с ограниченными возможностями здоровья "Тепло души и рук творенье". Умение ценить жизнь, желание приносить пользу, удивлять своими работами и радоваться каждому дню — вот что восхищает в этих людях!» - рассказали организаторы.

Администрация Псковской областной универсальной научной библиотеки предоставила помещение, а сотрудники оказали помощь в ее организации.

Благодаря специалистам Псковского областного центра народного творчества 14 июля в 11.00, состоится открытие, презентация и встреча с мастерами. В библиотеке отметили, что заряд энергии, бодрости, позитива получит каждый посетитель. Выставка будет работать до конца июля.