Культура

Завод «Псковский гончар» отметил юбилей открытием выставки

Выставку, приуроченную 50-летию завода «Псковский гончар», открыли в выставочном зал Союза художников в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по культуре Псковской области.

В экспозиции представлены керамические изделия, в числе которых уникальная коллекция скульптур и кукол на темы народных праздников, исторического костюма, декоративные и сувенирные изделия, образцы современной керамической посуды.

В торжественном мероприятии приняла участие председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева. От имени губернатора региона и депутатов областного Собрания она вручила почетные грамоты коллективу завода «Псковский гончар» и работникам предприятия.

Также Ольга Тимофеева зачитала приветственный адрес первого заместителя губернатора области Веры Емельяновой. В нем говорилось о том, что завод «Псковский гончар» является хранителем Псковского (Луковского) гончарного промысла, которому насчитывается более 300 лет. Предприятие включено в федеральный перечень организаций народных художественных промыслов России.

«На протяжении десятилетий предприятию удается сохранять старинные секреты и внедрять передовые технологии, превратив вековое ремесло в современное производство. Уровень профессионализма мастеров завода "Псковский гончар" широко известен во всей России. Благодаря слаженному, творческому коллективу единомышленников предприятие выпускает большое количество продукции. Сегодня высокохудожественные изделия Псковского гончара, выполненные в традициях народного искусства, являются визитной карточкой региона», - отметила в обращении Вера Емельянова.

Первый заместитель губернатора области поблагодарила руководство и трудовой коллектив за добросовестный труд, большой вклад в сохранение и развитие уникального промысла. «Крепкого вам здоровья, благополучия и процветания!» – добавила она.

Юбилейная ретроспективная выставка под названием «Псковский гончар» будет работать до 15 августа по адресу: улица Ленина, 1.

Режим работы выставочного пространства: вторник – пятница с 11.00 до 17.30; суббота, воскресенье с 11.00 до 15.00. Понедельник – выходной день.