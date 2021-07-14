Культура

Петербургский художник подарил музею-заповеднику «Михайловское» иллюстрации к сказкам Пушкина

Известный петербургский художник Евгений Коньков передал в дар Государственному музею-заповеднику А.С. Пушкина «Михайловское» пять графических листов, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении. Это цветная литография из большой серии иллюстраций к «Сказке о попе и работнике его Балде» (1962), две гравюры из серии иллюстраций к «Сказке о мертвой царевне и семи богатырях» (офорт, акварель, 1995-1998) и два листа из серии «Сказка о золотом петушке» (обложка и фронтиспис, офорт, травленый штрих, акварель, 1968—1998).

Работы Евгения Конькова в Псковскую область привез его сын, также художник, Илларион Коньков.

Художник коротко рассказал о том, что задумка проиллюстрировать, например, «Золотого петушка» родилась у него в конце 1950-х в Пушкиногорье, где, еще будучи студентом «Репинки», он находился на художественной практике. Тогда же появились и первые эскизы, одобренные педагогом. Однако окончательное решение серии пришло только к 1968 году, когда Евгению Конькову посчастливилось познакомиться с монографией об арабских миниатюрах. Оттиски офортов из этой серии хранятся сегодня, например, в пушкинском музее в Болдино (Нижегородская область), а еще — в Музее сказок в немецком Музее сказок в Бад-Эйнхаузене, Северный Рейн-Вестфалия. В том же музее есть и листы с иллюстрациями Евгения Конькова к «Сказке о мертвой царевне», выполненные гораздо позже, в период, когда их автор, по его собственным словам, находился под влиянием творчества Михаила Врубеля и «кубических идей», столь активно разрабатываемых в начале ХХ века.

В «Михайловском» добавили, что работы Евгения Конькова хранятся во многих государственных и частных коллекциях в России, США, Германии, Франции, Италии, ЮАР, Ватикане, в том числе — в Русском музее и в Эрмитаже. Его творчество счастливо преломляет традиции русской и западного-европейской классики и отечественного авангарда. До сегодняшнего дня в фондах музея-заповедника была только одна, еще студенческая работа этого мастера.