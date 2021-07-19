Культура

Выставка «Псков. Ткань времени» откроется в преддверии дня города

Центральная городская библиотека приглашает на открытие выставки живописи Сергея Семенова «Псков. Ткань времени», которое состоится в преддверии дня города Пскова, 22 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Вниманию псковичей и гостей города художник представит экспозицию из 20 новых работ. Полотна Сергея Семенова имеют яркое эмоциональное содержание в ритме живописной плоскости, в направлении и темпе линий, в характере мазка, в свойствах композиции, в сочетании света и тени, анонсировали в библиотеке.

«Я всегда старался максимально открыть картину, чтобы зритель мог войти в нее. Мои работы это эхо сегодняшней жизни, в них пульс и кровоток города», - отметил автор.

Сотрудники библиотеки приглашают на выставку всех, кто интересуется современной культурой и духом времени.

«Если ваша настольная книга не "Ася" Тургенева, а "Палисандрия" Саши Соколова, то вы сможете порадовать себя этим жарким летом новым художественным впечатлением, ощутить ослепительную палитру и энергетику живописи Сергея Семенова, которого называют псковским экспрессионистом», - подчеркнули в библиотеке.

Начало мероприятия в 17.00.

Напомним, Сергей Семенов долгое время работал главным художником псковского театра кукол, занимался сценографией и кукольным ремеслом. Он постоянно участвует в выставках в России и других странах – Германии, Франции, Финляндии. Сейчас Сергей Семенов преподает в Детской художественной школе Пскова.