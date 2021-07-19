Культура

Авторы книги о Великолукском драмтеатре получили премию областной администрации

Коллектив авторов книги «Великолукский драматический театр в историко-документальных и литературных очерках (1919-2019 гг.)» удостоен звания лауреата премии администрации Псковской области в области литературы. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил Депутат Великолукской гордумы, директор Музея спорта и олимпийского движения Псковского края, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК Дмитрий Белюков.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Дмитрия Белюкова

Он отметил, что работа по созданию книги продолжалась почти три года. Были выявлены и изучены документы 6 архивов, 30 фондов, 322 архивных дел.

«Поздравляю коллег В. И. Зандер, Г. Т. Трофимову, Н. А. Лопатину, Т. Ю. Савельеву, С. В. Иванову, Л. А. Скатову, П. П. Сергеева. Благодарю всех, кто помогал в подготовке и издании книги. Все получилось», - написал Дмитрий Белюков.