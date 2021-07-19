Культура

В Псковской области отменили фестиваль «Железный град»

Международный фестиваль исторической реконструкции «Железный град», который традиционно проходит в деревне Изборск Печорского района, в этом году не состоится. Об этом сообщается в группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».

«В этом году фестиваля "Железный град" не будет. Вместо него в традиционные даты планируется другой фестиваль - Александр Невский», - сообщил руководитель Тульского городского молодежного клуба исторической реконструкции и фехтования Олег Лукьянов.

Афиша отмененного фестиваля

Позже стало известно, что фестиваль «Александр Невский» также не состоится.

«По независящим от организаторов причинам фестиваль в Изборске отменен. Администрация Псковской области не готова к проведению подобного мероприятия ввиду ограничительных мер из-за пандемии. Фестиваль будет перенесен в другой регион на сентябрь», - говорится в группе фестиваля «Александр Невский» в социальной сети «ВКонтакте».