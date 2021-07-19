Культура

Псковичей приглашают послушать песни военных лет на квартирнике

Квартирник, посвященный освобождению Пскова от немецко-фашистских захватчиков, состоится в Псковской областной научной библиотеке 24 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПОУНБ.

Песни военных лет исполнят Алексей и Юлия Поляковы, группа «StandBy», Анастасия Козупица, Екатерина и Роман Родины. Мероприятие продет по адресу: улица Профсоюзная, дом 2. Начало в 18.00.

Для зрителей действует обязательная предварительная регистрация: необходимо заполнить форму или позвонить по номеру: +79113695031 (Екатерина).

«Квартирник на Профсоюзной» – проект Псковской областной универсальной научной библиотеки, псковского рок-клуба и молодежной организации «Вечевой Орден». Первый квартирник проекта прошел в апреле в рамках XVI международного книжного форума «Русский Запад».

«Талантливые молодые группы и опытные музыканты Пскова хотят выступать на новых площадках. Атмосфера в библиотеке прекрасно походит для проведения мероприятий нового формата, зрителям нравится слушать рок, джаз и фолк в окружении книг», - заметили организаторы.