Культура

В Михайловском замке открылась уникальная выставка с аудиогидом в СберЗвуке

Выставка «Итальянский футуризм из коллекции Маттиоли. Русский кубофутуризм из Русского музея и частных коллекций Москвы» проходит в Михайловском замке с 16 июля по 4 октября. Генеральным партнером мероприятия стал Сбербанк.Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Амедео Модильяни и Джакомо Балла в аудиоформате: СберЗвук предлагает познакомиться с творчеством художников-футуристов с помощью бесплатного аудиогида. Аудиоэкскурсия по Михайловскому замку призвана обогатить опыт посетителей — каждый сможет не только насладиться живописью и графикой великих творцов, но и полностью погрузиться в атмосферу авангарда 1910-х годов, благодаря комментариям самих сотрудников Русского музея в цифровом формате.

Футуристы XX века пытались предугадать будущее, воображая новые формы коммуникации и чувственности. Создавали уникальное и непохожее ни на что ранее искусство. Наблюдая за стремительным ритмом жизни, художники полагались на фантазию и радикализм в своем творчестве. Впервые в Михайловском замке важнейшие произведения итальянского футуризма будут показаны в диалоге с известными работами мастеров русского искусства. Это дает возможность посетителям музея увидеть близость и различия этого художественного движения в искусстве двух стран, рассказали организаторы.

«Выставка футуристов в Русском музее проходит при поддержке Сбера. Как технологичная экосистема, мы стремимся расширить аудиторию этого проекта посредством цифровых возможностей. Предлагаем с помощью аудиогида разобраться в тонкостях замысла отечественных и итальянских авангардистов. Также в ближайшее время произведения искусства из коллекции нашего партнера - Русского музея появятся в приложении СберБанк Онлайн», - отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Фрагменты из экскурсии:

О. Розанова. Письменный стол

«Мы видели, что футуристы в России очень часто обращались к кубистическим построениям. Но сам кубизм не был чем-то неизменным; в своем развитии он проходил несколько фаз. Одна из них – так называемый синтетический кубизм. В основе здесь лежал принцип парадоксального синтеза – абсурдного соединения вещей. Можно сказать, что синтетический кубизм был живописным предшественником коллажа. Работа Ольги Розановой "Письменный стол" – пример такого синтетического, коллажного построения».