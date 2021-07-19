Культура

Новую программу в рамках «Летних вечеров в Пушкинском заповеднике» представят псковские музыканты

Концертом «Как сердцу высказать себя…» завтра, 24 июля, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» продолжат цикл традиционных камерных концертов «Летние вечера в Пушкинском заповеднике». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, новая программа включает в себя лирические вокальные и поэтические миниатюры, созданные, по преимуществу, во второй половине XIX века и в ХХ столетии. Авторы и исполнители программы — псковичи Марина Мариненко (сопрано) и Валерия Дунюшкина (фортепиано). Этот творческий дуэт уже знаком жителям и частым гостям Пушкиногорья по многим выступлениям, в том числе — и по «Летним вечерам…» прошлых лет.

Марина Мариненко и Валерия Дунюшкина. Литературно-музыкальная программа «Цветы последние милей…» в рамках «Летних вечеров...» в «Михайловском» в 2019 году.

Концерт «Как сердцу высказать себя…» пройдет в «Зеленой гостиной» мемориального дома Осиповых и Вульфов в музее-усадьбе «Тригорское». Начнут его в 18.30. Возрастная рекомендация для слушательской аудитории — 12+. В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой гостей настоятельно просят иметь с собой средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Напомним, что афише нынешних «Летних вечеров…» семь названий: это тематические концерты или музыкальные спектакли с участием псковских и приезжих музыкантов.