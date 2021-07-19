Культура

Опубликована программа ХХ фестиваля «Псковские жемчужины»

На официальной странице Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» в социальной сети ВКонтакте опубликована программа ХХ Всероссийского фольклорного фестиваля «Псковские жемчужины». Как и в прошлом году, этот большой праздник пройдет в цифровом формате. За его событиями можно будет следить как в паблике фестивального сообщества, так и на «интернет-территории» музея, который до этого много лет подряд принимал «Псковские жемчужины» на своей сцене «в реале», являясь таким образом одним из организаторов слета юных талантов.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в программу фестиваля-2021, который откроется 26 июля в 14.00, вошли не только конкурсные показы в различных номинациях, но и концерт фольклорного ансамбля Ленинградского госуниверситета «Любовь к родному пепелищу» (26 июля, 16.00), лекции выдающихся фольклористов, круглый стол для руководителей детских коллективов, проч., проч. Закроют фестиваль 31 июля большим гала-концертом, начало которого намечено на 15.00.