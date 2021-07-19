Культура

Участниками фестиваля «Псковские жемчужины» станут юные фольклористы со всей России

Участниками конкурсной программы ХХ Всероссийского фольклорного фестиваля «Псковские жемчужины» станут молодые таланты из больших и малых населенных пунктов Российской Федерации. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», который по традиции входит в число организаторов праздника.

География нынешнего фестиваля достаточно обширна. Это Челябинск и Пермь, Череповец и Тверь, Балтийск (Калининградская область), Железногорск (Курская область), поселок Рощино и сёла Серпиевка, Кунаши, Кундравы (все — Челябинская область), село Платоновка (Тамбовская область), Бердск (Новосибирская область) и так далее. Псковский регион представляют фольклорные ансамбли «Птенцы» (сето, Печоры), «Забава опочецкая», «Глубочане» (Опочецкий район), «Скоморошина» и «Гусельки» (оба — Псков), а также солисты из Невеля и Пскова.

Конкурсные показы фестиваля в нынешнем году пройдут 27 июля (номинация «Коллективное творчество»), 28-го (номинации «Солист- вокалист», «Солист-музыкант», «Солист-танцор») и 29 июля (номинации «Сказитель», «Исследователь», «Реконструктор», «Мастер — золотые руки»). Полную программу «Псковских жемчужин» можно найти в социальной сети «ВКонтакте» — на страницах собственно фестиваля, а также музея-заповедника «Михайловское».

В музее также отметили, что главным исполнителем мероприятия в этом году, как и ранее, выступает Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Псковской области «Дом детства и юношества «Радуга» при поддержке и деятельной помощи администраций Псковской области, музея- заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. Целевая аудитория праздника — учащиеся различных образовательных учреждений в возрасте от 10 до 25 лет. Второй год подряд «Псковские жемчужины» будут проводиться в online-формате.